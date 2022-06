Résultat des législatives à Neuville-sur-Escaut - Election 2022 (59293) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Neuville-sur-Escaut

Le résultat des élections législatives 2022 à Neuville-sur-Escaut est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de l'élection législative à Neuville-sur-Escaut est tombé. Au niveau de la 19ème circonscription du Nord, les 1832 habitants de Neuville-sur-Escaut se sont prononcés pour le représentant Rassemblement National. Sébastien Chenu a collecté 49% des suffrages. Il précède Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent 28% et 14% des suffrages. Ces données ne reflètent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 19ème circonscription du Nord, 35 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Le niveau de l'abstention s'élève à 52% des citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune pour la 19ème circonscription du Nord.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Neuville-sur-Escaut Sébastien Chenu Rassemblement National 44,36% 49,23% Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,63% 28,39% Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,55% 14,02% Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants 3,32% 1,53% Vincent Duquenne Ecologistes 2,92% 1,77% Christine Troia Reconquête ! 2,44% 1,88% Cécile Bourlet Divers extrême gauche 2,02% 1,77% Djemi Drici Divers centre 1,76% 1,41% Participation au scrutin Circonscription Neuville-sur-Escaut Taux de participation 42,29% 47,71% Taux d'abstention 57,71% 52,29% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 2,29% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,57% Nombre de votants 33 981 874

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Neuville-sur-Escaut sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:44 - Quel score pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Neuville-sur-Escaut ? Les électeurs de Neuville-sur-Escaut avaient concédé 15,31% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de la dernière présidentielle. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,14% et 1,14% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 17,59% à Neuville-sur-Escaut pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Neuville-sur-Escaut, des sondages aussi justes qu'en France ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Neuville-sur-Escaut dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Neuville-sur-Escaut cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 45,58% des suffrages. A la suite, arrivait Emmanuel Macron à 15,67%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,31% et Fabien Roussel à 12,18%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche près de 28% des suffrages à l'échelle nationale, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. 14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives à Neuville-sur-Escaut ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Neuville-sur-Escaut, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,71% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 21,12% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix du pétrole et du gaz sont notamment en mesure de détourner l'attention des électeurs de Neuville-sur-Escaut de leur devoir civique. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Neuville-sur-Escaut en 2017 ? L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, sur les 1 849 personnes en âge de voter à Neuville-sur-Escaut, 53,81% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 41,1% au second round. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives à Neuville-sur-Escaut Si jamais vous manquez encore de certitudes sur les 8 candidats au 1er tour dans la seule circonscription de Neuville-sur-Escaut, prenez le temps de consulter les programmes. Les 2 bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Neuville-sur-Escaut : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 45,6% des votes au premier tour à Neuville-sur-Escaut, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 15,7% et 15,3% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Neuville-sur-Escaut avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 70,6% des votes, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 29,4% des voix. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 2 711 citoyens de Neuville-sur-Escaut (Nord) seront amenés à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.