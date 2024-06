Résultat des législatives à Prouvy : l'élection 2024 en direct

Au cours des dernières années, les 2 192 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, 46,29% des personnes habilitées à participer à une élection à Prouvy avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 44,73% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,26% au premier tour et seulement 45,93% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 23,09% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 23,41% au premier tour.

Journée électorale à Prouvy : les horaires des 2 bureaux de vote

Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Prouvy (de Salle des Fetes 1 à Salle des Fetes 2). En ce dimanche, les 1 720 votants de Prouvy ont déjà exercé leur droit de vote il y a trois semaines, à l'occasion des européennes marquées par la victoire du RN. Lors des précédentes élections législatives, il y a deux ans, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a remporté 131 sièges à l'Assemblée, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. Ce scrutin est une nouvelle opportunité pour les candidats du RN de promouvoir leurs idées auprès des votants de la commune. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.