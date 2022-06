Résultat des législatives à Prouvy - Election 2022 (59121) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Prouvy

Le résultat des élections législatives 2022 à Prouvy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 19ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Prouvy. Les 1720 habitants de Prouvy votant dans la 19ème circonscription du Nord se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Patrick Soloch a obtenu 47% des suffrages. Sébastien Chenu (Rassemblement National) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueillent dans l'ordre 30% et 14% des voix. L'issue finale de la législative au niveau de la 19ème circonscription du Nord dépendra du comportement de vote des électeurs des 35 autres communes qui la composent. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 48% (soit 890 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Prouvy Sébastien Chenu Rassemblement National 44,36% 30,37% Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,63% 46,58% Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,55% 13,93% Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants 3,32% 2,63% Vincent Duquenne Ecologistes 2,92% 3,31% Christine Troia Reconquête ! 2,44% 1,48% Cécile Bourlet Divers extrême gauche 2,02% 0,68% Djemi Drici Divers centre 1,76% 1,03% Participation au scrutin Circonscription Prouvy Taux de participation 42,29% 51,74% Taux d'abstention 57,71% 48,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 0,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,79% Nombre de votants 33 981 890

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Prouvy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:55 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Prouvy ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des énigmes de ces élections législatives, à Prouvy comme dans toute la France. Cet électorat représentait 16,9% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,11% et 0,7% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 19,71% pour le bloc de gauche dans la commune. 16:30 - À Prouvy, des sondages tout aussi justes ? Les tendances nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Prouvy au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Au premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Prouvy, Marine Le Pen terminait en tête avec 38,65% des voix, devant Emmanuel Macron à 19,01%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 16,9% et Fabien Roussel à 14,55%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Prouvy ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Prouvy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur l'économie mondiale sont de nature à éloigner les citoyens de Prouvy des bureaux de vote. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 76,91% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,59% au premier tour, c'est-à-dire 1 309 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Prouvy, les chiffres de l'abstention aux législatives 2022 seront un élément essentiel Les élections législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, au moment des législatives, 49,0% des inscrits sur les listes électorales de Prouvy s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, contre une participation de 42,57% pour le tour deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Prouvy Au cas où vous êtes toujours incertain concernant les 8 candidats au premier tour dans l'unique circonscription de Prouvy, prenez le temps de réfléchir. Les 2 bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Prouvy : les enjeux