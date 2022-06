Résultat de la législative à Rety : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Rety sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Rety. En direct 18:42 - La Nouvelle union populaire s'était placée troisième à Rety il y a 7 jours Dans les 2 bureaux de vote de Rety, les voix qui s'étaient accumulées sur la Nupes de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives seront probablement cruciales ce dimanche pour la 2e manche du scrutin. L'Insoumis avait atteint 21,57% des suffrages la semaine passée. Mais ce score est cependant à évaluer au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,16%, 1,98%, 2,61% et 2,43% le 10 avril. Ce qui donnait un point de départ théorique de 24,18% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Rety. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Rety ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Il faudra bien entendu prendre en compte les habitudes locales, comme à Rety. Le 12 juin dernier lors du premier tour des élections législatives, les habitants de Rety ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a enregistré 32,43% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 24,13% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 21,57% des votes. 13:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Rety ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Le week-end dernier, 45,25% des personnes en capacité de voter à Rety avaient pris part au scrutin. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations démocratiques précédentes. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 21,2% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient boudé les urnes, contre une abstention de 23,8% au premier tour. 10:30 - Le second tour est lancé à Rety ! Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous tenterons de donner les clés de ce 2ème volet des législatives 2022 à Rety, jusqu'à la révélation des résultats. Se trouvent en lice les postulants qualifiés dimanche dernier et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Rety - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Rety aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Christine Engrand Rassemblement National Brigitte Bourguignon Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Rety - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Rety

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rety Brigitte Bourguignon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,10% 24,13% Christine Engrand (Ballotage) Rassemblement National 30,33% 32,43% Pascal Lebecq Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,98% 21,57% Faustine Maliar Les Républicains 9,85% 5,88% Jérôme Judek Reconquête ! 3,25% 3,47% Patricia Duvieubourg Divers gauche 3,15% 6,79% Simon Erckelboudt Divers droite 1,46% 1,06% Vanessa Bourel Ecologistes 1,34% 1,51% Claudine Blauwart Droite souverainiste 1,13% 1,66% Laure Bourel Divers extrême gauche 1,02% 1,21% Terry Loire-Rénier Régionaliste 0,38% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Rety Taux de participation 50,16% 45,25% Taux d'abstention 49,84% 54,75% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92% 2,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 0,44% Nombre de votants 47 033 681

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Rety. C'est la représentante Rassemblement National qui a obtenu le plus de votes parmi les 1505 habitants de Rety de la 6ème circonscription du Pas-de-Calais. Au niveau de la commune, Christine Engrand a raflé 32% des voix. Brigitte Bourguignon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pascal Lebecq (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent respectivement 24% et 22% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Rety. Les habitants de 163 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Le taux de participation s'élève à 45% des citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de la 6ème circonscription du Pas-de-Calais.

Législatives 2022 à Rety : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 41,2% des votes au premier tour à Rety, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 21,4% et 17,2% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Rety gratifiée de 64,1% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 35,9% des voix. Les électeurs de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Rety ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.