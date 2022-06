Résultat des législatives à Rœulx - Election 2022 (59172) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Résultat des législatives 2022 à Rœulx

Le résultat des élections législatives 2022 à Rœulx est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 19ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Rœulx. Le représentant Rassemblement National décroche la première position chez les 2673 citoyens votant dans la 19ème circonscription du Nord et résidant à Rœulx. La participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 45%, ce qui représente 1 212 votants. L'issue finale de la législative au niveau de la 19ème circonscription du Nord dépendra des choix des électeurs des 35 autres communes qui la composent. A l'échelle de la commune, Sébastien Chenu a engrangé 45% des votes. Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueillent respectivement 30% et 14% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rœulx Sébastien Chenu Rassemblement National 44,36% 44,81% Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,63% 29,62% Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,55% 13,84% Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants 3,32% 3,04% Vincent Duquenne Ecologistes 2,92% 2,95% Christine Troia Reconquête ! 2,44% 2,45% Cécile Bourlet Divers extrême gauche 2,02% 2,45% Djemi Drici Divers centre 1,76% 0,84% Participation au scrutin Circonscription Rœulx Taux de participation 42,29% 45,34% Taux d'abstention 57,71% 54,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 1,65% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,58% Nombre de votants 33 981 1 212

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rœulx sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:27 - Que vont décider les supporters de gauche à Rœulx ? Les électeurs de Rœulx avaient apporté 13,39% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier round de l'élection présidentielle. Les reports des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,46% et 1,51% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 16,36% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - À Rœulx, des sondages tout aussi parlants ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Rœulx, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 46,27% des suffrages. En seconde position, on trouvait Emmanuel Macron à 15,37%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,39% et Fabien Roussel à 11,99%. Les indications nationales des dernières heures viendront certainement bouleverser la donne lors des législatives dans la ville dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Rœulx ? La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Rœulx. Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 72,72% des votants de la ville. Le taux de participation était de 73,14% au premier tour, c'est-à-dire 1 963 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - La participation aux législatives 2022 à Rœulx va-t-elle faire pire qu'en 2017 ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 3 838 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, 54,18% des électeurs de Rœulx avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,15% pour le deuxième tour. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Rœulx Les résultats de l'élection législative 2022 à Rœulx devraient être dévoilés peu de temps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et dénouement devrait poindre dans les heures suivantes pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Législatives 2022 à Rœulx : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs demeurant à Rœulx (59) seront incités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 46,3% des votes au premier tour à Rœulx. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 15,4% et 13,4% des votes. Le choix des électeurs de Rœulx était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (66,3% des votes). Emmanuel Macron avait obtenu 33,7% des voix. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?