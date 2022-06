Résultat de la législative à Saint-Béron : 2e tour en direct

19/06/22 18:45

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Béron sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Béron. En direct 18:45 - Un premier résultat costaud pour la Nupes à Saint-Béron Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait se fixer un total théorique de 27,77% à Saint-Béron avant ces légilsatives. Soit le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 30,91% des suffrages à Saint-Béron le 12 juin dernier. De quoi finir tout de même en pôle position. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Saint-Béron ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Saint-Béron. Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour, les électeurs de Saint-Béron ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a raflé 30,91% des suffrages. La candidature Rassemblement National reçoit 30,0% des voix. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 18,48% des suffrages. 13:30 - L'abstention à Saint-Béron peut-elle encore monter à l'occasion du second tour des législatives 2022 ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. L'étude des précédentes consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Cinq années plus tôt, lors des législatives, le pourcentage de participation s'élevait à 39,64% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Béron au tour deux, autrement dit seulement 480 électeurs s'étaient déplacés dans leur bureau de vote. 10:30 - Le député de Saint-Béron sera élu ce soir C'est donc reparti pour ces élections législatives 2022 à Saint-Béron, avec le deuxième volet en cours depuis ce matin. Il reste encore du temps pour faire son choix parmi les finalistes qui bataillent pour devenir député. Les 1260 inscrits de Saint-Béron ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Bureau unique).

Résultats des législatives 2022 à Saint-Béron - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Béron aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Savoie

Tête de liste Liste Marina Ferrari Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christel Granata Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Béron - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Béron

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Béron Marina Ferrari (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,40% 18,48% Christel Granata (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,43% 30,91% Manon Deruem Rassemblement National 19,95% 30,00% Karine Dubouchet Les Républicains 12,25% 6,21% Jean-Claude Croze Divers droite 5,37% 2,42% Beatrix Millord Reconquête ! 3,56% 3,03% Frédéric Exertier Ecologistes 3,33% 3,18% Christian Roussel Divers 1,80% 0,91% Thierry Bardagi Divers 1,55% 0,30% Pierre Lafargue Droite souverainiste 1,34% 1,06% Rodolphe Guilhot Régionaliste 1,28% 1,67% Adrien Casejuane Divers extrême gauche 0,56% 0,91% Jean-Pierre Chauveau Droite souverainiste 0,16% 0,91% Participation au scrutin Circonscription Saint-Béron Taux de participation 50,41% 52,68% Taux d'abstention 49,59% 47,32% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22% 0,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,45% Nombre de votants 47 129 668

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Saint-Béron. Au niveau de la 1ère circonscription de la Savoie, les 1268 citoyens de Saint-Béron ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Christel Granata a engrangé 31% des voix. Elle arrive devant Manon Deruem (Rassemblement National) et Marina Ferrari (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent respectivement 30% et 18% des suffrages. Reste à déterminer si les citoyens des 72 autres communes rattachées à la 1ère circonscription de la Savoie voteront comme ceux de Saint-Béron. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 47%, ce qui représente 600 non-votants.

Législatives 2022 à Saint-Béron : les enjeux

Quel sera la conclusion des élections législatives à Saint-Béron (73520) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 33.1% des suffrages au premier tour à Saint-Béron, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et celui qui fut le troisième homme de l'élection de 2022 avaient obtenu 20.8% et 19.8% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Béron avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 54.9% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 45.1% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.