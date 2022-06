Résultat de la législative à Surgères : en direct

En direct

18:57 - Quel résultat aux législatives de Surgères pour la coalition de LFI avec ses alliés ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des énigmes de ces élections législatives, à Surgères comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 19,01% des suffrages en avril dernier dans la cité. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,19% et 1,67% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 24,87% à Surgères pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Surgères, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? Avec 28,95% des votes, à Surgères, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière élection. Marine Le Pen terminait deuxième à 24,73%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 19,01% et Valérie Pécresse à 5,48%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les indications nationales des dernières heures modifieront certainement ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Surgères Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Surgères ? La crainte d'un retour de la pandémie de covid et ses conséquences sur la santé publique et l'économie française seraient notamment susceptibles d'éloigner les habitants de Surgères des isoloirs. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 928 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 74,54% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 75,91% au premier tour, ce qui représentait 3 741 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Surgères ? Au cours des dernières élections, les 6 974 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes élections législatives, parmi les 4 664 personnes en âge de voter à Surgères, 56,88% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 49,42% pour le round deux. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.