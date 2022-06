Résultat de la législative à Tresserve : 2e tour en direct

La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 12,71% des voix au 1er tour de la législative il y a 7 jours à Tresserve. Ce score est tout de même à mettre en perspective avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 11,69%, 5,74%, 1,31% et 1,2% le 10 avril. Ce qui, en cumul, délivrait un total théorique de 19,94% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Tresserve ?

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 32,23% des votes pour le premier tour de l'élection législative le 12 juin dernier. Elle a coiffé au poteau les représentants Les Républicains et Rassemblement National qui récupèrent respectivement 18,79% et 12,71% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges.