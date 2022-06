Résultat des législatives à Trith-Saint-Léger - Election 2022 (59125) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Trith-Saint-Léger

Le résultat des élections législatives 2022 à Trith-Saint-Léger est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 19ème circonscription du Nord

Le résultat de l' élection législative à Trith-Saint-Léger a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Trith-Saint-Léger. Les électeurs de 35 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 19ème circonscription du Nord. Sébastien Chenu a raflé 40% des votes à l'échelle de la ville. Il est suivi par Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent respectivement 34% et 14% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 38% (soit 3 027 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Trith-Saint-Léger Sébastien Chenu Rassemblement National 44,36% 39,77% Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,63% 34,39% Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,55% 13,93% Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants 3,32% 1,90% Vincent Duquenne Ecologistes 2,92% 3,59% Christine Troia Reconquête ! 2,44% 2,07% Cécile Bourlet Divers extrême gauche 2,02% 3,59% Djemi Drici Divers centre 1,76% 0,76% Participation au scrutin Circonscription Trith-Saint-Léger Taux de participation 42,29% 38,27% Taux d'abstention 57,71% 61,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 1,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,59% Nombre de votants 33 981 1 877

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Trith-Saint-Léger sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:08 - Quel résultat pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Trith-Saint-Léger ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 20,46% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote de Trith-Saint-Léger il y a deux mois. On peut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,83% et 0,55% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 22,84% à Trith-Saint-Léger pour ces légilsatives. 16:30 - À Trith-Saint-Léger, des sondages tout aussi convaincants ? Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Trith-Saint-Léger avec 42,55% des suffrages, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 20,46%, surclassant Emmanuel Macron à 15,49% et Fabien Roussel à 9,62%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront probablement bouleverser cette donne lors des législatives dans la commune au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Pour rappel l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait de la Nupes dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - À Trith-Saint-Léger, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives ? L'un des facteurs essentiels du scrutin législatif sera indéniablement le niveau d'abstention à Trith-Saint-Léger. Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 32,51% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 32,24% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter à l'occasion des législatives à Trith-Saint-Léger ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. Lors des précédentes élections législatives, 4 950 personnes en capacité de voter à Trith-Saint-Léger avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 41,92%). Le taux de participation était de 35,19% au tour deux. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives à Trith-Saint-Léger Le vote a débuté dès les premières heures du matin à Trith-Saint-Léger et il n'est pas trop tard pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 prétendants qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Trith-Saint-Léger : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Trith-Saint-Léger (59125) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 43% des votes au premier tour à Trith-Saint-Léger, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée avaient obtenu 20% et 15% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Trith-Saint-Léger avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 67% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 33% des votes. Les électeurs de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?