Résultat de la législative à Villedoux : 2e tour en direct

18:09 - Une pôle position à Villedoux pour la coalition de LFI pour ces législatives

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Villedoux, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant cette 2e manche des législatives. Cet électorat a donc aujourd'hui. Ce score est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or à Villedoux, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 18,51%, 5,05%, 1,92% et 2,16% le 10 avril. Ce qui aboutissait à un total théorique de 27,64% pour la coalition de gauche.