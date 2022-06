19:39 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de gauche à Wignehies ?

Les inscrits de Wignehies avaient offert 16,0% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re manche de l'élection présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,21% et 1,28% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 18,49% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.