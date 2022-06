Résultat de la législative à Yenne : 2e tour en direct

Le niveau des électeurs de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon sera un des paramètres de ces législatives 2022 en France. Son candidat avait atteint 21,61% des suffrages à Yenne lors du premier tour. Ce premier résultat est toutefois à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 16,97%, 5,87%, 1,35% et 1,64% il y a deux mois. Ce sont donc 25,83% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Yenne.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Yenne ?

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités électorales des territoires. Grâce à 26,04% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Yenne pour le 1er tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Elle a devancé les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui recueillent 25,41% et 21,61% des voix.