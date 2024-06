Résultat des législatives à Aix-les-Bains : premiers chiffres de l'élection 2024

Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces scores. Mais des éléments apparaissent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN dépassera les 24% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler sensé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Aix-les-Bains, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté, cumulant 28,45% des voix contre Valérie Hayer à 17,96% et Raphaël Glucksmann à 13,69%.

14:32 - À Aix-les-Bains, le résultat de la présidentielle résonne toujours

La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,62% contre 30,33% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19,25% et 9,41% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 38,19% contre 61,81%.