Résultat des législatives à Chindrieux : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce dimanche 30 juin va certainement plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 30,17% des voix ont en effet cheminé vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Chindrieux, face à Valérie Hayer à 20,06% et Raphaël Glucksmann à 13,37%. Le mouvement d'extrême droite rassemblait ainsi pas moins de 194 habitants de Chindrieux passés par les isoloirs.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Chindrieux lors de la dernière présidentielle

C'est certainement l'élection du président de la République qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,64% contre 27,93% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,65% et 8,45% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 45,71% contre 54,29%.