Résultat des législatives à la Meauffe : l'élection 2024 en direct

15:36 - La Meauffe avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022

La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,03% contre 36,93% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 18% et 4,69% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 36,95% contre 63,05%.