Résultat des législatives à la Motte-Servolex : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À la Motte-Servolex, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 14,19% à la Motte-Servolex pour ce tour unique des européennes. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 27% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 22,07% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (17,3% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,57% pour Yannick Jadot, 1,84% pour Fabien Roussel et 2,01% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à la Motte-Servolex en 5 ans Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais quelques grandes directions émergent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à la Motte-Servolex entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 27% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La Motte-Servolex dans la moyenne nationale concernant le RN aux européennes Les résultats de ces législatives seront certainement plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à la Motte-Servolex, avec 31,22%. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 16,12% et Raphaël Glucksmann à 14,19%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à la Motte-Servolex au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,61% contre 30,81% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,3% et 7,28% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 38,59% contre 61,41%.

12:32 - Des législatives favorables pour le parti présidentiel en 2022 Le RN ratait complètement la première marche à la Motte-Servolex il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,42% au premier tour, contre 29,13% pour Marina Ferrari (Ensemble !), La Motte-Servolex votant pour la 1ère circonscription de la Savoie. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle gagner le scrutin.

11:02 - Élections à la Motte-Servolex : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique de la Motte-Servolex contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Dans l'agglomération, 16,76% des résidents sont des enfants, et 28,5% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (86,66%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 4 744 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,69%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,29%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à la Motte-Servolex mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,06% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à la Motte-Servolex : la participation en question Ce dimanche, lors des élections législatives à la Motte-Servolex, qu'en sera-t-il de la participation ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,35% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 81,77% au premier tour, ce qui représentait 7 333 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,78% au premier tour. Au second tour, 49,83% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à la Motte-Servolex ? L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des familles est de nature à pousser les citoyens de la Motte-Servolex à s'intéresser plus fortement à l'élection.