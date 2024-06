Résultat des législatives à Montbartier : l'élection 2024 en direct

17:24 - Une avance du RN à Montbartier début juin

Les résultats de ce 30 juin au soir pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Montbartier, à 45,55%. L'extrême droite doublait alors Raphaël Glucksmann à 12,85% et Valérie Hayer à 8,03%.