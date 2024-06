Résultat des législatives à Saint-Porquier : l'élection 2024 en direct

17:24 - Saint-Porquier a pris fait et cause pour Bardella au début du mois

Se retourner sur le dernier vote en date apparaît aussi comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Porquier, à 51,94%. Le mouvement nationaliste devançait alors Raphaël Glucksmann à 11,43% et Manon Aubry à 5,81%.