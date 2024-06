Résultat des législatives à Montcel : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Jordan Bardella à 36% à Montcel début juin Il y a une élection qui est depuis venue tout changer. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a remporté les élections européennes à Montcel. Le bulletin a attiré 36% des voix, contre Raphaël Glucksmann à 16,18% et Marie Toussaint à 11,09%.

14:32 - Montcel avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Montcel lors du premier tour de la présidentielle avec 24,82%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,13%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 21,58% et 9,03% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 44,56% contre 55,44%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Montcel ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Montcel, cumulant 18,3% des votes sur place, contre 28,98% pour Christel Granata (Nupes). Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Marina Ferrari (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Élections législatives à Montcel : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Montcel, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,55%. Le taux élevé de cadres, représentant 32,53%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (10,09%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,05%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,89%, comme à Montcel, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

09:32 - Les législatives sont lancées à Montcel : scrutin en cours Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Montcel (73100), qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 79,18% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 77,99% au second tour, ce qui représentait 705 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,21% au premier tour et seulement 48,57% au second tour. Le désir de changement des habitants est de nature à impacter la participation à Montcel.