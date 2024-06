Résultat des législatives à Saint-Clément-des-Levées : l'élection 2024 en direct

15:36 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Saint-Clément-des-Levées lors de l'élection présidentielle

La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Clément-des-Levées lors du premier tour de la présidentielle avec 29,37%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 28,73%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,89% et 6,26% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 45,38% contre 54,62%.