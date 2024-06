Résultat des législatives à Saint-Thibaud-de-Couz : l'élection 2024 en direct

Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Saint-Thibaud-de-Couz. L'extrême droite a glané 39,05% des suffrages, contre Raphaël Glucksmann à 12,64% et Valérie Hayer à 11,29%.

Marine Le Pen avait fini en tête avec 30,03% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Saint-Thibaud-de-Couz. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,07% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,32%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 5,86% des suffrages pour sa part. Au second tour, Marine Le Pen écrasait aussi Macron avec 51,26% contre 48,74%.

Quel portrait faire de Saint-Thibaud-de-Couz, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 085 habitants répartis dans 433 logements, ce village présente une densité de 43 hab par km². Avec 77 entreprises, Saint-Thibaud-de-Couz offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (9,01%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,91% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 56,35% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 457,91 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Saint-Thibaud-de-Couz incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - Saint-Thibaud-de-Couz : analyse du niveau de participation aux élections législatives

Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Début juin, au moment des européennes, le taux d'abstention atteignait 49% des votants de Saint-Thibaud-de-Couz, à comparer avec une abstention de 53,04% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,21% au premier tour. Au second tour, 59,77% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Saint-Thibaud-de-Couz ? En proportion, au niveau du pays, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017.