17:23 - Un effet Bardella aussi à Serrières-en-Chautagne il y a trois semaines ? Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il faut aussi étudier de près. D'autant que ce choc est le préalable à l'élection qui nous occupe désormais. Si on se penche sur le détail, 195 électeurs de Serrières-en-Chautagne ont en effet préféré la liste du RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a convaincu 43,43% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 12,03% et Marie Toussaint à 7,35%.

14:32 - 36,16% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Serrières-en-Chautagne L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Serrières-en-Chautagne à l'issue de la présidentielle avec pas moins de 36,16% des voix dès le premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 18,31% et 16,04% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,41% des voix pour sa part. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN l'avait aussi emporté avec 61,33%.

12:32 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national la dernière fois Lors des dernières législatives, le RN tirait son épingle du jeu à Serrières-en-Chautagne. C'est en effet Manon Deruem qui se classait en pôle position au premier tour avec 31,59% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Savoie. Christel Granata (Nouvelle union populaire écologique et sociale) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 58,43%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Serrières-en-Chautagne Dans les rues de Serrières-en-Chautagne, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 159 habitants répartis dans 635 logements, cette localité présente une densité de 75 hab par km². Ses 80 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (73,86%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,67% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 134,87 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Serrières-en-Chautagne incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - C'est le moment de voter à Serrières-en-Chautagne pour les législatives La participation sera l'une des clés de ces législatives à Serrières-en-Chautagne (73310). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,41% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 75,73% au premier tour, soit 677 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,56% au premier tour et seulement 42,71% au deuxième tour. Les habitants des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?