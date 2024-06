Résultat des législatives aux Échelles : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - La liste RN à 45,6% aux Échelles au début du mois Impossible de ne pas évoquer le scrutin qui a bouleversé le pays il y a quelques semaines. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des élections européennes aux Échelles. Le bulletin a cumulé 45,6% des voix, devant Raphaël Glucksmann à 10,22% et Valérie Hayer à 8,59%.

14:32 - 32,75% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle aux Échelles Elément saillant : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur chiffre aux législatives 2022 aux Échelles que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La présidente du parti avait accumulé 32,75% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 18,6% et 17,65%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 60,22% contre 39,78%).

12:32 - Nouveau raid pour le RN aux Échelles ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très observé à l'échelle locale pour ces élections législatives 2024. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu aux Échelles en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Manon Deruem devant ses concurrents au premier tour, avec 35,82% dans la ville, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Savoie. Mais c'est pourtant Marina Ferrari (Ensemble !) qui s'imposait chez les électeurs des Échelles au second tour, avec 50,00%.

11:02 - Comment la composition démographique des Échelles façonne les résultats électoraux ? Dans la commune des Échelles, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 321 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,28%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (75,07%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 426 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (21,17%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,17%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction aux Échelles mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,83% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Taux d'abstention aux législatives aux Échelles : quels enseignements ? Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 270 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des élections européennes de début juin, le taux de participation représentait 58,58% dans la commune des Échelles, contre un taux de participation de 50,99% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,06% au premier tour. Au second tour, 45,48% des votants se sont déplacés. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des élections législatives.