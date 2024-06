Résultat des législatives à Serrières-en-Chautagne : l'élection 2024 en direct

08:58 - Quels sont les horaires du bureau de vote de Serrières-en-Chautagne ?

Pour voter, les citoyens de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Serrières-en-Chautagne. Des législatives se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale. En 2022, les précédentes législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président sortant, Emmanuel Macron, a été élu pour un second mandat. Deux tours sont organisés pour choisir entre les candidats des différentes unions politiques à Serrières-en-Chautagne, comme dans toute la France. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.