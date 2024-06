Résultat des législatives à la Môle : l'élection 2024 en direct

09:00 - Bureau de vote de la Môle : les horaires d'ouverture

Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de la Môle. En réponse à la large victoire du RN aux européennes, Emmanuel Macron a annoncé des législatives anticipées à la Môle et dans tout l'Hexagone. La dernière dissolution remontant à 1997, au cours de la première présidence de Jacques Chirac, à quoi faut-il s'attendre cette année ? Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Rassemblement national, du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC...), du bloc présidentiel réussira à mobiliser le plus grand nombre de voix à la Môle (83310) ? N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.