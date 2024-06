En direct

19:51 - Au Lavandou, que vont choisir les électeurs de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, au Lavandou, le binôme Nupes avait en effet réuni 9,07% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 6,34% au Lavandou début juin. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 12% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 10 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite au Lavandou Que peut-on retenir de l'ensemble de ces statistiques ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 32% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel du Rassemblement national au Lavandou Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Le 9 juin en effet, au Lavandou, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a battu les autres listes, récoltant 45,61% des voix face à Valérie Hayer à 16,11% et Marion Maréchal à 9,9%. Ce qui correspond à 1438 bulletins dans la localité.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon au Lavandou lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le verdict de la présidentielle. La communauté électorale du Lavandou avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022 puisque la figure du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 30,29% au premier tour. Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient derrière à 27,02% et 15,52% des voix. Jean-Luc Mélenchon se contentait de la quatrième place avec 9,68% des voix. Au second tour de l'élection, c'est encore la candidate du parti d'extrême droite qui gagnait au Lavandou avec 52,75%, devant Emmanuel Macron à 47,25%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc Ensemble en 2022 Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives au Lavandou, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 24,91% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,18% pour Sereine Mauborgne (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il s'imposait pourtant avec 51,4% des voix, devant les candidats LREM (48,60%). C'est donc Philippe Lottiaux chez les lepénistes qui l'emportait.

11:02 - Comment la composition démographique du Lavandou façonne les résultats électoraux ? Dans la ville du Lavandou, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 20,51% et une densité de population de 186 hab/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (22,07%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2 670 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,77% et d'une population étrangère de 6,34% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 71,45%, comme au Lavandou, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

09:32 - Participation au Lavandou : les leçons des précédentes élections Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, 44,16% des personnes en capacité de participer à une élection au Lavandou avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 46,94% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,25% au premier tour. Au deuxième tour, 52,45% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention au Lavandou pour les élections législatives ? Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017.