En direct

19:50 - Quel verdict pour à gauche à l'issue de ces législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 13,92% des voix dans la commune. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 6,21% à Gonfaron début juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 15% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a largement séduit à Gonfaron Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine à près de 43% voire plus à Gonfaron ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme performance de Bardella à Gonfaron le 9 juin Une élection très récente a détruit l'équilibre certes fragile sorti des urnes en 2022. Si on se penche sur le détail, 964 votants de Gonfaron ont en effet choisi l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a attiré 51,19% des voix devant Valérie Hayer à 10,36% et Marion Maréchal à 8,07%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Gonfaron lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 38,17% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Gonfaron. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,59% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,73%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 11,37% des suffrages. Nouveau coup de poing au 2e tour pour la patronne du RN devant Macron avec une candidate du RN à 64,53% contre 35,47%.

12:32 - Quel verdict à Gonfaron pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Regarder le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Gonfaron. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Var, c'est Philippe Lottiaux qui arrivait en tête au premier tour avec 35,41%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 63,88%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,12%.

11:02 - Analyse socio-économique de Gonfaron : perspectives électorales En pleine campagne électorale législative, Gonfaron se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 4 342 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 367 entreprises, Gonfaron offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (69,95%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 164 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 5,74%, Gonfaron est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,55%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2060,66 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Gonfaron, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Législatives à Gonfaron : l'impact de la participation L'étude des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Durant les européennes de début juin, 54,19% des électeurs de Gonfaron avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 49,43% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 50,11% au premier tour et seulement 48,45% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.