19:50 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes dissoute à la Croix-Valmer ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en séduire une partie. Le jour du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 12,16% des voix dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 9,53% à la Croix-Valmer. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 16% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a fortement avancé à la Croix-Valmer en 5 ans Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de scores. Mais des tendances se dégagent… Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà récupéré 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à la Croix-Valmer début juin ? Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Le 9 juin en effet, à la Croix-Valmer, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 36,36% des votes contre Valérie Hayer à 17,16% et Raphaël Glucksmann à 9,53%. Ce qui correspond à 500 électeurs dans la cité.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à la Croix-Valmer ? La Croix-Valmer avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,18%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 29,96% des votes. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, avec 15,65% et 12,26% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 46,86% contre 53,14%.

12:32 - Quel résultat à la Croix-Valmer pour le bloc présidentiel aux législatives ? Regarder le dernier scrutin législatif apporte des indicateurs clés au moment de l'élection du jour. Les élections législatives 2022 à la Croix-Valmer ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 14,79% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Var, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle réuniront 35,85% des voix. Au deuxième round, c'est encore Sereine Mauborgne qui glanera le plus de voix, avec 57,78% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à la Croix-Valmer Au cœur de la campagne électorale législative, La Croix-Valmer est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 3 804 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 598 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 135 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (25,28%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 397 résidents étrangers, soit 10,50% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2344,52 €/mois, la commune affiche un taux de chômage de 15,55%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Pour finir, La Croix-Valmer incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à la Croix-Valmer ? Ce 30 juin, lors des élections législatives à la Croix-Valmer, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,13% au premier tour et seulement 43,63% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à la Croix-Valmer ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,39% dans la commune, contre un taux de participation de 74,27% au premier tour, c'est-à-dire 2 035 personnes. Les jeunes montrent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?