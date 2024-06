En direct

19:50 - À Saint-Tropez, quel candidat vont élire les électeurs de gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui a émergé pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 5,5% des suffrages dans la localité. Une somme à compléter avec les 8% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment terminé à 5,2% à Saint-Tropez pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 8% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Saint-Tropez Que déduire des résultats des dernières élections ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 20% voire plus à Saint-Tropez ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 41,16% à Saint-Tropez le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le verdict qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est très parlant. Le 9 juin en effet, à Saint-Tropez, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 41,16% des suffrages contre Valérie Hayer à 15,55% et Marion Maréchal à 13,89%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Tropez lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,1% contre 31,1% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Éric Zemmour et Valérie Pécresse, avec seulement 22,42% et 6,83% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 48,34% contre 51,66%.

12:32 - Les données des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Saint-Tropez ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Tropez, comptant 11,79%des suffrages, alors que les candidats Reconquête ! Obtiendront 37,12% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! (55,94% contre 44,06% pour le RN). Mais c'est Sereine Mauborgne (Ensemble !) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Saint-Tropez : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des élections législatives, Saint-Tropez fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 3 578 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 726 entreprises, Saint-Tropez se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (77,53%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 315 résidents étrangers, représentant 8,75% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,25%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2687,6 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Ainsi, Saint-Tropez incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Perspectives de l'abstention lors des dernières législatives à Saint-Tropez À Saint-Tropez, l'une des clés des élections législatives sera à n'en pas douter l'étendue de la participation. Au premier tour de l'élection présidentielle, 71,64% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 71,93% au deuxième tour, ce qui représentait 2 985 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,33% au premier tour et seulement 45,54% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat serait susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Tropez.