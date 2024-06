En direct

19:50 - Quelles sont les options de reports pour les voix de la Nupes à Flassans-sur-Issole ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en attirer une portion. La liste menée par Raphaël Glucksmann avait glané 7,93% à Flassans-sur-Issole début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (4,61%), l'EELV Marie Toussaint (2,24%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (1,56%) le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 14% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Flassans-sur-Issole, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 18,72% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Flassans-sur-Issole Que conclure de cette combinaison de chiffres ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 41% voire plus à Flassans-sur-Issole ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Flassans-sur-Issole il y a trois semaines Regarder quelques jours en arrière apparaît comme encore plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Le score de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Flassans-sur-Issole, à 49,39%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 10,09% et Marion Maréchal à 9,08%.

14:32 - Flassans-sur-Issole avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. Marine Le Pen avait fini première avec 38,63% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Flassans-sur-Issole. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,07%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 11,97% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, la cheffe du RN avait aussi devancé Macron avec 65,46% contre 34,54%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très observé. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national parvenait en pôle position à Flassans-sur-Issole. C'est en effet Philippe Lottiaux qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 33,11% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Var. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 62,94%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,06%.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Flassans-sur-Issole La structure démographique et socio-économique de Flassans-sur-Issole détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,11%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (68,57%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (73,92%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 339 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,13%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,36%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Flassans-sur-Issole mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,75% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Flassans-sur-Issole : la participation en question Le taux de participation sera indiscutablement l'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024 à Flassans-sur-Issole. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,43% au premier tour et seulement 44,78% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Flassans-sur-Issole cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,55% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux de participation était de 74,34% au second tour, ce qui représentait 2 135 personnes. L'inflation dans le pays est de nature à pousser les électeurs de Flassans-sur-Issole à s'intéresser plus fortement à l'élection.