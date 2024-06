En direct

19:51 - À Lorgues, quels reports de voix à gauche ce soir ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'un leader, est électoralement incertain. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 10,04% à Lorgues. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 20% sur place. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,6% des voix dans la commune.

18:42 - L'extrême droite a largement avancé à Lorgues Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN termine à près de 32% ou plus à Lorgues ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Lorgues début juin ? Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin semble donc plus que jamais logique au moment du scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Lorgues, avec 39,99% des suffrages devant la liste de Valérie Hayer avec 14,37%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,04%.

14:32 - Lorgues avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le verdict de l'élection présidentielle. L'élection suprême avait offert un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen terminait à 27,96% au premier tour contre 24,35% pour Emmanuel Macron et 16,07% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 13,03% des suffrages pour sa part. Rebelotte pour la candidate du RN au 2e tour face à Emmanuel Macron avec 53,64%.

12:32 - Quel score pour Ensemble aux élections législatives à Lorgues ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives sera très observé. Il y a deux ans, lors des législatives à Lorgues, le RN terminait à la deuxième place, 24,23% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 27,33% pour Sereine Mauborgne (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il rassemblait pourtant 53,13% des votes, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (46,87%). C'est ainsi Philippe Lottiaux chez les frontistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Lorgues : démographie, élections et stratégies politiques Au cœur de la campagne électorale législative, Lorgues est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 9 542 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 094 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 2 855 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (63,54%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 696 résidents étrangers, Lorgues se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,85% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 226,55 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En conclusion, à Lorgues, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Lorgues : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections législatives ? À Lorgues (83510), l'une des clés de ces élections législatives 2024 sera indiscutablement la participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,99% au premier tour et seulement 46,8% au second tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des législatives. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,39% dans l'agglomération, à comparer avec une participation de 73,63% au deuxième tour, ce qui représentait 5 653 personnes.