Résultat des législatives au Luc : premiers chiffres de l'élection 2024

La gauche aussi dans le groupe de tête au Luc pour ces élections législatives ? La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? A l'issue des européennes, la liste Glucksmann a glané 6,36% au Luc. Mais on donne la gauche plus haut dans la soirée, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 16% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 15,34% des suffrages dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (15,47% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,44% pour Yannick Jadot, 1,34% pour Fabien Roussel et 1,12% pour Anne Hidalgo).

Victoire assurée RN au Luc avant les législatives 2024 Alors que conclure de cette masse de données ? La progression du RN se montre déjà forte au Luc entre le score de Jordan Bardella en 2019 (45,42%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (51,72%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression de quinze points comparé aux élections de 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 41% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

L'énorme résultat de Bardella au Luc le 9 juin Bien des choses ont bougé depuis ces élections. C'est en effet la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes 2024 au Luc, avec 51,72% des voix (1861 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 10,59%, et Marion Maréchal avec 7,48%.

Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon au Luc lors de l'élection présidentielle Le scrutin présidentiel est probablement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. La communauté des électeurs du Luc avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022. La figure du RN s'imposait avec 38,62% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,09% et 15,47% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 10,74% des voix. Nouveau coup d'éclat de la patronne du RN au second tour devant Macron avec 62,54%.

Des élections législatives qui avaient souri au RN la dernière fois Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN parvenait en pôle position au Luc au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Philippe Lottiaux qui se classait en pôle position au premier tour avec 33,15% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Var. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 60,54%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,46%.

Analyse socio-économique du Luc : perspectives électorales Quelle influence la population du Luc exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec un taux de chômage de 18,62% et une densité de population de 245 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2041,51 € par mois peut être caractéristique de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,95% et d'une population immigrée de 9,74% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation au Luc mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,43% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

Coup d'envoi des législatives au Luc : la participation en question Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des dernières consultations politiques ? Durant les précédentes élections européennes, parmi les 7 516 personnes en âge de voter au Luc, 50,86% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 55,06% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,3% au premier tour et seulement 57,54% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention au Luc pour les législatives ? Pour le premier tour de la présidentielle, 29,06% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 27,71% au deuxième tour.