En direct

19:51 - Un bloc de gauche estimé entre 7% et 9% à Cavalaire-sur-Mer pour ces législatives L'autre interrogation de ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Cavalaire-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet obtenu 7,16% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 6,65% à Cavalaire-sur-Mer. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 9% sur place.

18:42 - L'évolution éclair du RN à Cavalaire-sur-Mer Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison de scores. Mais quelques grandes directions émergent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 45,89% pour le Rassemblement national à Cavalaire-sur-Mer le 9 juin dernier Le verdict qui est tombé lors des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui a dominé les européennes 2024 à Cavalaire-sur-Mer, avec 45,89% des suffrages exprimés, soit 1691 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 14,33%, qui avait elle-même devancé Marion Maréchal avec 13,6%.

14:32 - Cavalaire-sur-Mer avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection du président de la République avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La patronne du parti frontiste l'emportait avec 31,27% au premier round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 26,77% et 16,73% des voix. Cavalaire-sur-Mer n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon, avec 8,15% des voix pour sa part. Pour le 2e tour, c'est de nouveau la candidate du RN qui s'imposait à Cavalaire-sur-Mer avec 54,99%, devant Emmanuel Macron à 45,01%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble il y a deux ans Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Cavalaire-sur-Mer, obtenant 21,86% des votes sur place, contre 31,37% pour Sereine Mauborgne (LREM). Ce résultat contrasté ne va pas empêcher le RN de l'emporter au second tour avec 21,86%.

11:02 - Comment la composition démographique de Cavalaire-sur-Mer façonne les résultats électoraux ? À Cavalaire-sur-Mer, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 24% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 39,49% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (26,54%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 3 278 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,21% et d'une population étrangère de 9,15% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 66,66%, comme à Cavalaire-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

09:32 - La mobilisation des habitants aux élections législatives à Cavalaire-sur-Mer Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Cavalaire-sur-Mer ? Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,33% au premier tour et seulement 52,29% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,57% au sein de l'agglomération. L'abstention était de 26,06% au second tour.