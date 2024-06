En direct

19:47 - Une prévision de 13% environ pour la gauche à Taradeau Une autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives est celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Taradeau, le binôme Nupes avait en effet accumulé 13,37% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 6,88% à Taradeau pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 4,67% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,45% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,75% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul tournant encore autour des 13%.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 8 points à Taradeau Que peut-on déduire de l'ensemble de ces données ? Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà avancé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Taradeau début juin ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, est arrivée en tête des élections du Parlement européen 2024 à Taradeau. Le bulletin a enregistré 44,92% des votes, face à Valérie Hayer à 12,49% et Marion Maréchal à 10,97%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Taradeau lors de la dernière présidentielle L'élection suprême s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La leader du Rassemblement national écrasait le match avec 34,81% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 21,58% et 15,32% des voix. Jean-Luc Mélenchon héritait d'un rôle de figurant avec seulement 11,66% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'était aussi imposée au second tour avec 60,15%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Taradeau Le nombre de votes de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés localement pour cette élection 2024. Le RN arrivait en première position à Taradeau lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Var, c'est Philippe Lottiaux qui arrivait en tête au premier tour avec 30,61%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 57,48%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,52%.

11:02 - Taradeau : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Taradeau, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 854 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 187 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 594 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (25,1%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,36% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 31,99% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 492,44 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Taradeau, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Taradeau : quel était le pourcentage de participation aux élections législatives ? Le niveau de participation sera indiscutablement un critère important du scrutin législatif 2024 à Taradeau. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,51% au premier tour et seulement 50,31% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Taradeau ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,98% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 80,65% au deuxième tour, soit 1 167 personnes.