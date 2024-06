Résultat des législatives à Cogolin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Cogolin, que vont décider les supporters de la gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en attirer le Nouveau Front populaire ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait atteint 7,42% à Cogolin il y a quelques jours. Mais la gauche pourrait être bien plus haut aux législatives, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 17% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Cogolin, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 11,77% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La progression éclair du RN à Cogolin en 5 ans Que peut-on conclure de cet ensemble hétéroclite de données ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 25% à Cogolin ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration du RN à Cogolin Le résultat de ces législatives fera certainement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Bardella qui a fini première des européennes 2024 à Cogolin, avec 44,96% des votes, soit 1842 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 11,2%, suivie par Marion Maréchal avec 9,98%.

14:32 - 31,2% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Cogolin L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La cité de Cogolin s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022. La patronne de l'ancien Front national terminait avec 31,2% au premier round. Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient derrière à 21,67% et 16,41% des voix. Cogolin n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 15,73% des voix. La candidate du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 58,33%, devant Emmanuel Macron à 41,67%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Cogolin En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Cogolin, récoltant 17,81% des suffrages sur place, contre 33,50% pour Éric Zemmour (Reconquête !). Etrangement, le parti nationaliste arrivera finalement à terminer à la première marche de ces législatives, avec 54,98%, contre 45,02% pour le binôme LREM lors du deuxième round.

11:02 - Élections à Cogolin : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Cogolin détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 443 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,11%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 644 €/an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3 415 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,96% et d'une population immigrée de 16,25% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 23,23%, comme à Cogolin, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Cogolin : l'abstention en question L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Début juin, pendant les élections européennes, 52,88% des électeurs de Cogolin avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 45,76% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,14% au premier tour. Au second tour, 41,86% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Cogolin ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour.