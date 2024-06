En direct

19:48 - Quels peuvent être les reports des voix de gauche à Ramatuelle ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, pourrait en attirer une partie. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 12,15% à Ramatuelle il y a quelques jours. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 1,85% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,4% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,58% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 17% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Ramatuelle, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 10,74% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Ramatuelle Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 10 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN finisse à près de 21% ou plus à Ramatuelle ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Ramatuelle au début du mois Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Ramatuelle, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 33,56% des voix devant Valérie Hayer à 16,9% et Raphaël Glucksmann à 12,15%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Ramatuelle C'est certainement le choix du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Ramatuelle avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,47%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 32,04% des votes. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,73% et 8,92% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 44,36% contre 55,64%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Ramatuelle, grappillant 13,68% des voix sur place, contre 37,47% pour Sereine Mauborgne (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle (61,28% contre 38,72% pour le RN). Sereine Mauborgne conservait donc son avance sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Ramatuelle La composition démographique et la situation socio-économique de Ramatuelle façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 21% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,62%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (32,92%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 787 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,09% et d'une population immigrée de 12,62% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 62,76%, comme à Ramatuelle, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Ramatuelle : scrutin en cours À Ramatuelle, le taux de participation constituera indiscutablement l'un des facteurs décisifs des élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 44,79% au premier tour et seulement 43,52% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 73,69% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 73,62% au premier tour, c'est-à-dire 1 289 personnes.