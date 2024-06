En direct

19:48 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des voix de la Nupes au Thoronet ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, au Thoronet, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,99% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,87% pour Yannick Jadot, 1,7% pour Fabien Roussel et 0,91% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment atteint 8,13% au Thoronet pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche estimer un score de 16% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,88%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,16%) et enfin de Léon Deffontaine (0,99%).

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national au Thoronet Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points au Thoronet entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera pas loin des 40% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 47,43% pour la liste RN au Thoronet au début du mois Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, au Thoronet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 47,43% des voix devant Valérie Hayer à 11,02% et Marion Maréchal à 9,12%. Ce sont ainsi 525 votants qui se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle au Thoronet ? C'est sans doute l'élection présidentielle qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 37,12% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 au Thoronet. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,79% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,05%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 11,68% des voix pour sa part. Nouveau coup de poing de Marine Le Pen au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 63,22%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives il y a deux ans au Thoronet Regarder le dernier scrutin législatif fait sens au moment de l'élection du jour. Même si cette curiosité est à utiliser avec des pincettes… Les législatives 2022 avaient offert un joli départ pour le Rassemblement national au Thoronet. On retrouvait en effet Philippe Lottiaux en tête au premier tour, avec 32,22% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Var. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 58,88%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,12%.

11:02 - Le Thoronet : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le contexte socio-économique du Thoronet contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la localité, 15,86% des résidents sont des enfants, et 31,14% ont plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (66,52%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 007 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,27%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,4%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,75%, comme au Thoronet, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives au Thoronet (83340) ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, parmi les 2 139 personnes en âge de voter au Thoronet, 46,94% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 46,11% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,49% au premier tour. Au second tour, 53,93% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,58% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 22,58% au premier tour.