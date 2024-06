En direct

19:49 - Les 10,19% de la coalition de gauche convoités L'autre interrogation de ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Lors du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 10,19% des voix dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 7,03% au Plan-de-la-Tour. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 12% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression éclair du Rassemblement national au Plan-de-la-Tour Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 14 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 26% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 46,56% pour le RN au Plan-de-la-Tour au début du mois Se retourner sur le dernier vote en date peut aussi sembler indispensable au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. 46,56% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes au Plan-de-la-Tour, contre Valérie Hayer à 12,25% et Marion Maréchal à 11,69%. Le mouvement nationaliste s'est arrogé le scrutin avec 669 habitants du Plan-de-la-Tour passés par les isoloirs.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle au Plan-de-la-Tour en 2022 ? L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de la présidentielle. La cité du Plan-de-la-Tour s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022. La cheffe du parti d'extrême droite s'imposait avec 30,97% au premier round. Emmanuel Macron et Éric Zemmour étaient distancés à 23,69% et 16,61% des voix. Le Plan-de-la-Tour n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon, avec 11,47% des suffrages. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est aussi Marine Le Pen qui l'emportait avec 58,17%, devant Emmanuel Macron à 41,83%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans au Plan-de-la-Tour Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville du Plan-de-la-Tour, cumulant 18,2% des votes sur place, contre 30,83% pour Sereine Mauborgne (Ensemble !). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Sereine Mauborgne (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Le Plan-de-la-Tour : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Au cœur de la campagne électorale législative, Le Plan-de-la-Tour est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 3 055 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 573 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 934 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,49% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 169 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Dans cette diversité sociale, 42,4% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 283,69 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Au Plan-de-la-Tour, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives débutent au Plan-de-la-Tour : la participation en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des législatives au Plan-de-la-Tour ? Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,64% au premier tour et seulement 56,63% au second tour. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 691 personnes en âge de voter au sein de la localité, 24,56% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 25,36% au second tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?