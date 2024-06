En direct

19:50 - Le Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Grimaud, le binôme Nupes avait en effet enregistré 7,58% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 6,07% à Grimaud le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme de 10% sur place.

18:42 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Grimaud Que peut-on retenir de cette masse de statistiques ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Grimaud entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 21% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel de Bardella à Grimaud Un autre scrutin bien plus récent est venu retourner l'équilibre établi il y a deux ans. Dans le détail, 866 électeurs de Grimaud se sont en effet tournés vers l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a glané 41,42% des votes devant Valérie Hayer à 14,68% et Marion Maréchal à 14,59%.

14:32 - 27,01% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Grimaud C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Grimaud lors du premier tour de la présidentielle avec 27,01%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,69%. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 21,4% et 8,45% des voix. Mais la patronne du RN s'imposera finalement au second avec 53,73% contre 46,27% pour Macron.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Grimaud ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Les législatives 2022 à Grimaud ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 13,66% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Var, alors que les candidats Reconquête ! Rassembleront 35,07% des voix. Sur la commune de Grimaud, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au moment du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Sereine Mauborgne dans la localité.

11:02 - Démographie et politique à Grimaud, un lien étroit Dans la commune de Grimaud, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,7% et une densité de population de 96 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 40 588 €/an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 830 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,59% et d'une population immigrée de 14,39% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 68,38%, comme à Grimaud, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Participation à Grimaud : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Grimaud (83310) ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,18% au premier tour et seulement 45,01% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Grimaud ? En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,47% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 73,37% au premier tour, soit 2 827 personnes.