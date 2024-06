En direct

19:47 - Quel score pour le Front populaire au terme de ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? Au cours du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 18,4% des suffrages dans la commune. Une somme à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 10,78% à Collobrières. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 19% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (4,99%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,58%) ou encore de Léon Deffontaine (1,75%).

18:42 - Une évolution impressionnante du RN à Collobrières en 5 ans Difficile d'avoir les idées claires après tous ces scores. Mais des pistes apparaissent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 28% voire plus à Collobrières ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,56% dans la moyenne nationale pour le RN à Collobrières le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin au soir fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Collobrières, avec 33,56% des bulletins (249 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 16,04%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,78%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Collobrières lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,04% contre 29,04% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,68% et 12,97% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 48,08% contre 51,92%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Il y a deux ans, lors des législatives à Collobrières, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 20,85% des votants étant convaincus par son binôme, contre 35,52% pour Sereine Mauborgne (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (59,46%). Sereine Mauborgne conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Collobrières Comment la population de Collobrières peut-elle impacter les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 13,88% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux directives sur le travail. Avec une densité de population de 17 habitants/km² et 39,68% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (55,92%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 786 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,22% et d'une population immigrée de 10,40% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 25,58%, comme à Collobrières, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Collobrières : la participation en question Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Lors des européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait à 51,15% au sein de Collobrières, à comparer avec un taux d'abstention de 47,49% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,19% au premier tour. Au second tour, 52,44% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 23,86% au premier tour.