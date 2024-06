En direct

19:47 - Le Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance sans garantie. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 14,97% à la Garde-Freinet pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche estimer un score de 23% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (4,57%), de l'EELV Marie Toussaint (5,2%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,13%). A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 17,22% des voix dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement progressé à la Garde-Freinet Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de scores. Mais quelques lignes directrices émergent… Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont atteint plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà engrangé 9 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine à près de 21% à la Garde-Freinet ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à la Garde-Freinet début juin Il y a une élection qui est depuis venue tout retourner. C'est en effet la liste de Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à la Garde-Freinet, avec 32,99% des suffrages devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 15,36%, et Raphaël Glucksmann avec 14,97%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à la Garde-Freinet lors de la dernière présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à la Garde-Freinet lors du premier tour de la présidentielle avec 31,29%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,69%. La Garde-Freinet n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,83% et 12,86% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 43,13% contre 56,87%.

12:32 - Quel score pour la majorité ce dimanche à la Garde-Freinet ? Le score du RN sera l'enseignement majeur pour ces élections des députés localement, comme dans le reste de la France. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de la Garde-Freinet, obtenant 13,25% des votes sur place, contre 40,00% pour Sereine Mauborgne (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés LREM (63,50% contre 36,50% pour le RN). Sereine Mauborgne conservait donc son avance sur place.

11:02 - La Garde-Freinet : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de la Garde-Freinet, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. Avec 46,13% de population active et une densité de population de 24 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 13,44% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (55,66%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 771 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,94% et d'une population étrangère de 13,25% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 41,12%, comme à la Garde-Freinet, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Les législatives démarrent à la Garde-Freinet : quel sera le taux de participation ? L'étude des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Pendant les dernières élections européennes, 47,36% des électeurs de la Garde-Freinet avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 48,09% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,59% au premier tour. Au second tour, 48,48% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c'était presque un record.