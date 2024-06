En direct

19:47 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Cabasse ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,65% des voix dans la localité. La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 6,13% à Cabasse pour les élections continentales. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (4,83%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (3,07%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,77%) le 9 juin. Autrement dit une somme de 16% sur place.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Cabasse Alors que tirer de cette avalanche de scores ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Cabasse entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut penser que le RN sera tout proche des 40% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La grosse performance du Rassemblement national à Cabasse aux européennes Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore dont le verdict est aussi à analyser avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui nous préoccupe maintenant. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Cabasse, avec 52,95%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 7,43% et Marion Maréchal à 7,31%.

14:32 - 37,56% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Cabasse C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était illustrée à Cabasse lors de la présidentielle avec un score de 37,56% des voix au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 16,56% et 13,82% des voix. Cabasse n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 13,02% des voix. Au 2e tour deux semaines plus tard, c'est également la candidate de l'ancien FN qui se plaçait en tête à Cabasse avec 67,76%, devant Emmanuel Macron à 32,24%.

12:32 - Quel verdict à Cabasse pour le RN ce soir ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Cabasse. On retrouvait en effet Philippe Lottiaux en tête au premier tour, avec 34,19% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Var. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 67,21%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 32,79%.

11:02 - Cabasse : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Cabasse, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 050 logements pour 1 951 habitants, la densité de la commune est de 42 hab par km². Ses 150 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la localité, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,81% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 28,95% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 42,29% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 124,74 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, Cabasse incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Retour sur la participation lors des élections législatives à Cabasse À Cabasse (83340), l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des élections législatives. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 26,72% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 24,59% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,39% au premier tour et seulement 56,92% au deuxième tour. Les études rapportent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?