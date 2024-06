En direct

19:49 - Un résultat aux législatives entre 7% et 10% à Gassin pour le Front populaire ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Gassin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 7,93% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 6,97% à Gassin le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 10% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a lourdement avancé à Gassin Que retenir de cette combinaison de chiffres ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont affiché plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse pas loin des 30% ou plus à Gassin ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Gassin il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est évocateur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est arrogée les européennes à Gassin. Le mouvement a enregistré 43,07% des votes, soit 482 voix, face à Valérie Hayer à 14,57% et Marion Maréchal à 11,71%.

14:32 - 29,32% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Gassin C'est incontestablement l'élection présidentielle qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. La présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Gassin. La numéro 1 de l'ancien Front national prenait la tête avec 29,32% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 27,46% et 18,46% des voix. Gassin n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 8,3% des voix. La patronne du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 54,31%, devant Emmanuel Macron à 45,69%.

12:32 - Quel résultat pour Ensemble aux élections législatives à Gassin ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Gassin, comptant 19%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 33,44% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 45,33% contre 54,67% pour les vainqueurs. Sereine Mauborgne conservait donc son avance sur place.

11:02 - Gassin : élections législatives et dynamiques démographiques En pleine campagne électorale législative, Gassin se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 2 655 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 652 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 790 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (69,13%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Avec 264 résidents étrangers, Gassin est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,99%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 42 831 €/an. Gassin manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Gassin pour les élections législatives L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, sur les 2 189 personnes en âge de voter à Gassin, 51,85% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 46,52% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 42,32% au premier tour. Au second tour, 39,46% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Gassin pour les législatives 2024 ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 2 192 personnes en âge de voter dans la ville, 73,04% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 72,08% au premier tour, c'est-à-dire 1 580 personnes.