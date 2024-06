Résultat des législatives à Vidauban : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les électeurs de la gauche unie scrutés La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Au cours du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 15,28% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 5,48% à Vidauban pour les élections continentales. Mais on peut en revanche évaluer un score de 13% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (6,44%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,98%) et enfin de Léon Deffontaine (1,33%).

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Vidauban Difficile d'établir des parallèles dans cette combinaison de chiffres. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN arrive à près de 44% ou plus à Vidauban ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 53,22% pour le Rassemblement national à Vidauban le 9 juin dernier Un autre scrutin bien plus proche est venu retourner l'équilibre établi il y a deux ans. Dans le détail, 2552 électeurs de Vidauban se sont en effet tournés vers la liste RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, glanait ainsi 53,22% des suffrages face à Valérie Hayer à 9,95% et Marion Maréchal à 8,3%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Vidauban ? L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. L'élection suprême avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La cheffe de file du parti d'extrême droite engrangeait 40,89% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 18,55% et 13,96% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 12,15% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 65,6%, devant Emmanuel Macron à 34,4%.

12:32 - Des législatives favorables pour le RN la dernière fois Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Vidauban lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Var, c'est Philippe Lottiaux qui s'imposait au premier tour avec 36,18%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 64,20%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,80%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Vidauban : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale législative, Vidauban se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 12 573 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 146 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 3 811 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (72,72%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 1 038 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 10,23%, Vidauban se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2120,44 euros/mois, la ville désire plus de prospérité. Pour finir, à Vidauban, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Vidauban L'un des critères principaux des élections législatives sera immanquablement le taux de participation à Vidauban (83550). Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 55,27% au premier tour et seulement 58,45% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 26,78% dans la ville. Le taux d'abstention était de 27,51% au premier tour.