En direct

19:50 - Qui vont élire les supporters de gauche au Cannet-des-Maures ? L'union de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 9,22% au Cannet-des-Maures. Mais on peut en revanche évaluer un score de 17% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (5,06%), de Marie Toussaint (2,05%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,21%). La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, au Cannet-des-Maures, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 15,99% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'évolution foudroyante du RN au Cannet-des-Maures Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse tout proche des 40% ou plus au Cannet-des-Maures ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi au Cannet-des-Maures le 9 juin ? Regarder quelques jours en arrière apparaît aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. C'est en effet la liste Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines au Cannet-des-Maures, avec 49,05% des électeurs devant la liste portée par Valérie Hayer avec 12,22%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 9,22%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon au Cannet-des-Maures lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points au Cannet-des-Maures au cours de la présidentielle avec pas moins de 35,01% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,19% et 12,91% des voix. Le Cannet-des-Maures n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 12,28% des voix pour sa part. Rebelotte pour la candidate du RN au deuxième tour contre Macron avec 58,83%.

12:32 - Quel score au Cannet-des-Maures pour le Rassemblement national ce dimanche ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les législatives avaient offert un beau score pour le Rassemblement national au Cannet-des-Maures. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Var, c'est Philippe Lottiaux qui arrivait en tête au premier tour avec 30,11%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 55,35%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,65%.

11:02 - Élections législatives au Cannet-des-Maures : un éclairage démographique Comment la population du Cannet-des-Maures peut-elle impacter le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,28%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (65,76%) met en relief l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,76%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 685 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,45%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,44%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction au Cannet-des-Maures mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,98% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Participation au Cannet-des-Maures : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention au Cannet-des-Maures. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,37% au premier tour et seulement 47,57% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,83% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 73,16% au premier tour, c'est-à-dire 2 590 personnes.