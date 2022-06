Résultat de la législative à Ardres : en direct

En direct

19:25 - Quel résultat pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Ardres ? Les inscrits d'Ardres avaient accordé 14,69% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re manche de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,43% et 1,68% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 18,8% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Ardres.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Ardres ? Marine Le Pen avait atteint la meilleure place lors du dernier scrutin présidentiel à Ardres avec 37,8% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 25,34%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 14,69% et Éric Zemmour à 6,35%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines changeront sans doute ce décor à Ardres dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

14:30 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 à Ardres Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Ardres, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, seraient en mesure d'inciter les électeurs d'Ardres à se désintéresser du scrutin. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,56% dans la commune. L'abstention était de 24,47% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Ardres ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins passés. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, le taux de participation avait représenté 51,25% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Ardres, contre un taux de participation de 48,33% pour le second tour.