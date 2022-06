Résultat de la législative à Beauvoisin : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beauvoisin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Beauvoisin ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des enjeux de ces élections législatives, à Beauvoisin comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 16,38% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,07% et 1,47% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 20,92% à Beauvoisin pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Beauvoisin ? La majorité présidentielle a chuté très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines s'appliqueront probablement sur les législatives à Beauvoisin. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or le président avait obtenu 19,06% des voix à Beauvoisin, lors de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national s'était hissée à 36,35% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,38% (contre 22%). 14:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces élections législatives à Beauvoisin À Beauvoisin, l'une des clés de ces élections législatives 2022 sera immanquablement l'étendue de la participation. La peur d'une reprise du coronavirus serait par exemple capable de détourner l'attention des citoyens de Beauvoisin (30640) de leur devoir civique. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,54% des personnes en âge de voter dans la localité avaient déserté les urnes, contre une abstention de 20,79% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Beauvoisin en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Comment ont voté généralement les habitants de cette commune lors des derniers scrutins ? Il y a 5 ans, durant les législatives, 3 214 personnes aptes à participer à une élection à Beauvoisin avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 46,95%), à comparer avec un taux de participation de 46,2% pour le deuxième round. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives à Beauvoisin C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Beauvoisin, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 10 candidats qui s'affrontent pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 3685 électeurs de Beauvoisin ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Beauvoisin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Coralie Ghirardi Nouvelle union populaire écologique et sociale Yvan Lachaud Ensemble ! (Majorité présidentielle) Geneviève Bourrely Droite souverainiste Stéphane Manson Divers extrême gauche Frédéric Touzellier Les Républicains Julien Voiron Divers Nicolas Meizonnet Rassemblement National Zakaria Moukite Ecologistes Anthony Leroy Reconquête ! Pierre-Jean Sevilla Ecologistes

Législatives 2022 à Beauvoisin : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Beauvoisin (Gard) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme partout en France. A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 36% des voix au premier tour à Beauvoisin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 19% et 16% des suffrages. Le choix des électeurs de Beauvoisin était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (61% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 39% des suffrages. Les votants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?