19:41 - Qui vont élire les électeurs de gauche à Vestric-et-Candiac ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en séduire une portion. A l'issue des européennes, la liste Glucksmann a atteint 6,73% à Vestric-et-Candiac. Mais ce sont 18% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (6,09%), de l'EELV Marie Toussaint (3,21%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,53%). Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 17,15% des votes dans la commune. Une percée à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN a fortement séduit à Vestric-et-Candiac Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 58% voire plus à Vestric-et-Candiac ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella largement au-dessus de son niveau national à Vestric-et-Candiac début juin De nombreuses choses ont changé depuis ces élections. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Vestric-et-Candiac, à 55,45%. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 7,05% et Raphaël Glucksmann à 6,73%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Vestric-et-Candiac lors de l'élection présidentielle Point à retenir : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans à Vestric-et-Candiac que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La leader de la formation avait engrangé 42,67% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 18,68% et 14,18%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 65,74% contre 34,26%).

12:32 - Des législatives qui avaient souri au RN il y a deux ans Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives, le RN tirait son épingle du jeu à Vestric-et-Candiac. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription du Gard, c'est Nicolas Meizonnet qui arrivait en tête au premier tour avec 50,21%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 66,43%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 33,57%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Vestric-et-Candiac : ce qu'il faut retenir Les données démographiques et socio-économiques de Vestric-et-Candiac révèlent des tendances évidentes qui pourraient impacter les résultats des élections législatives. Avec 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,29%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,16%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 485 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,08%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,95%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Vestric-et-Candiac mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,27% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Abstention à Vestric-et-Candiac : quelles perspectives pour les législatives ? À Vestric-et-Candiac, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces législatives. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,46% au premier tour. Au deuxième tour, 41,49% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Vestric-et-Candiac ? Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,78% des votants de la commune. La participation était de 76,64% au premier tour, c'est-à-dire 863 personnes.