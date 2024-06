En direct

19:51 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes disparue au Grau-du-Roi ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Raphaël Glucksmann avait terminé à 8,21% au Grau-du-Roi le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut dans la soirée, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 14% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu également 14,14% des votes dans la localité.

18:42 - Une évolution notable de l'extrême droite au Grau-du-Roi Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à environ 50% voire plus au Grau-du-Roi ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Grau-du-Roi a pris fait et cause pour Bardella aux européennes Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut être s'approcher davantage du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, au Grau-du-Roi, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 51,9% des voix face à Valérie Hayer à 12,4% et Marion Maréchal à 8,31%.

14:32 - Le Grau-du-Roi avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 Chose rare : le RN avait fait au premier tour un meilleur score aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. La candidate avait engrangé 37,09% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, crédités chacun de 22,2% et 13,4%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 60,17% contre 39,83%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN en 2022 La fraction d'électeurs de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national réalisait un très bon démarrage au Grau-du-Roi au début des élections législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Gard, c'est Nicolas Meizonnet qui arrivait en tête au premier tour avec 37,35%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 57,99%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,01%.

11:02 - Le Grau-du-Roi : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives En pleine campagne électorale législative, Le Grau-du-Roi se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 8 438 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 426 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (15,61%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 275 résidents étrangers, soit 3,29% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2109,23 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 23,4%, révélant une situation économique instable. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 au Grau-du-Roi contribue à construire l'avenir de la France.

09:32 - L'abstention aux élections législatives au Grau-du-Roi Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des élections passées ? Début juin, au moment des élections européennes, 57,64% des inscrits sur les listes électorales du Grau-du-Roi (Gard) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 57,1% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,53% au premier tour et seulement 49,38% au second tour. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,11% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 75,38% au deuxième tour, soit 6 705 personnes.