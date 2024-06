En direct

19:50 - À Générac, quelles sont les options de reports des voix de gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Pour le premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 14,02% des votes dans la localité. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment obtenu 9,47% à Générac pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 16% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,92%), de l'EELV Marie Toussaint (3,33%) ou encore de Léon Deffontaine (1,93%).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 14 points à Générac Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 35% ou plus à Générac ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 48,28% à Générac au début du mois Les résultats de ces législatives seront peut-être comparables avec le verdict établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 826 électeurs de Générac ont en effet choisi le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a glané 48,28% des voix face à Valérie Hayer à 10,87% et Raphaël Glucksmann à 9,47%.

14:32 - Quel candidat a gagné la présidentielle en 2022 à Générac ? Le choix du président de la République est sans doute la principale clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 34,39% au 1er tour de l'élection suprême de 2022 à Générac. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,44% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,85%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 10,27% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la ville avec 55,75%, devant Emmanuel Macron à 44,25%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Générac ? La part des électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection 2024. Aux législatives en 2022 à Générac, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 27,53% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 31,38% pour Frédéric Touzellier (Les Républicains) au premier tour. Au second, il culminait pourtant à 56,65% des voix, devant les candidats La République en Marche (43,35%). C'est donc Nicolas Meizonnet chez les lepénistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Générac : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Générac, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 4 025 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 339 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 230 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (16,31%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 138 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 5,53%, contribue à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 11,91%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2275,64 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. En somme, Générac incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Abstention à Générac : quelles perspectives pour les élections législatives ? L'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Générac. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,76% au premier tour. Au deuxième tour, 53,67% des votants ne se sont pas déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, sur les 3 128 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 23,17% étaient restés chez eux. L'abstention était de 22,09% au premier tour.